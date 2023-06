FC Porto reage aos assobios a Otávio no Portugal-Bósnia

Pouco depois do Portugal-Bósnia, FC Porto partilhou uma imagem de Otávio nas redes sociais

Otávio foi assobiado por muitos dos adeptos que este sábado deslocaram-se ao Estádio da Luz para assistirem ao Portugal-Bósnia. Um momento que não passou despercebido ao FC Porto, que momentos depois de terminado o jogo partilhou nas redes sociais uma fotografia do jogador a tapar os ouvidos. "Uma imagem que diz tudo", pode ler-se na legenda.

O médio do FC Porto foi lançado por Roberto Martínez ao minuto 87 do jogo da qualicação para o Euro'2024, ocupando o lugar que era de Bernardo Silva, autor do primeiro golo da Seleção Nacional.

Recorde-se que uma situação semelhante sucedeu com João Mário, no Estádio de Alvalade, no Portugal-Liechenstein.