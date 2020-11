FC Porto reage ao falecimento de Jacques e recorda títulos

Antigo avançado dos dragões sucumbiu a um ataque cardíaco, aos 65 anos.

O FC Porto emitiu uma nota de condolências após o falecimento de Jacques Pereira, antigo avançado do clube.

"Faleceu, aos 65 anos, Jacques Pereira, antigo internacional português que representou o FC Porto entre 1981 e 1984. Em três temporadas completas ao serviço do emblema azul e branco, Jacques conquistou um título nacional, uma Taça de Portugal, duas Supertaças Cândido de Oliveira e marcou 48 golos em 84 partidas com as cores portistas", assinalam os dragões no site oficial.

Jacques, que residia em Vila Real de Santo António, faleceu na sequência de um ataque cardíaco. Os dragões lembram ainda um hat-trick do ex-jogador ao rival Benfica:

"Na época 1981/82, o avançado sagrou-se o melhor marcador do campeonato graças a 27 remates certeiros que lhe valeram a distinção com a Bola de Prata. Antes disso, Jacques já havia sido decisivo na conquista da Supertaça. Na segunda mão da edição de 1981 da prova, o goleador assinou um hat-trick frente ao Benfica, no Estádio das Antas. À família enlutada, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolências".