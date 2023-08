FC Porto reage à Supertaça: "Luís Godinho e o show habitual"

Depois do apito final do jogo com o Benfica, o FC Porto criticou a arbitragem de Luís Godinho, considerando-o "a estrela da noite".

Numa crónica de jogo com o título "Luís Godinho e o show do costume", a equipa azul e branca deixou várias críticas ao árbitro, vincando que, com o árbitro de Évora, é "praticamente impossível" os dragões acabarem o jogo com toda a gente em campo e que João Neves, jogador do Benfica, devia ter visto o segundo cartão amarelo.

"O espetáculo dado por Luís Godinho, que fez sempre por ser uma das estrelas da noite, não terminaria sem expulsar Sérgio Conceição, mas antes já tinha feito o mesmo com Pepe. Com o árbitro de Évora a apitar, é praticamente impossível o FC Porto acabar um jogo com toda a gente em campo. Há coisas que nunca vão mudar. A João Neves, por exemplo, foi poupado o segundo cartão amarelo por mais do que uma vez. Mais do mesmo, portanto", escreve o FC Porto, a fechar o texto que resume os 90 minutos da Supertaça, ganha (2-0) pelo Benfica.

Sobre o jogo, os dragões destacaram a primeira parte do FC Porto.

"Com Diogo Costa totalmente recuperado e de regresso à baliza portista, Sérgio Conceição juntou Danny Namaso a Mehdi Taremi no ataque dos Dragões e a primeira parte foi de domínio absoluto perante um Benfica que se limitou basicamente a defender. Os 10 minutos iniciais do clássico pertenceram a Galeno, o responsável pelos primeiros três remates do FC Porto, que ainda viu Mehdi Taremi falhar o alvo após um excelente passe de desmarcação de Pepê (13m). Só já perto da primeira meia-hora de jogo é que os lisboetas deram um ar da sua graça, mas as intenções de Kokçu foram tranquilamente negadas por Diogo Costa (27m)", escreveram.