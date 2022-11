FC Porto reage à expulsão de Sérgio Conceição: "A isto chama-se perseguição"

FC Porto reagiu através da conta da comunicação na rede social Twitter

Foi através da conta da comunicação na rede social Twitter que chegou a primeira reação do FC Porto à expulsão de Sérgio Conceição na segunda parte do jogo com o Mafra, da Taça de Portugal.

"Hélder Malheiro não viu esta falta clara, perigosa para a integridade física de Gruijc, mas depois mostrou cartão vermelho a Sérgio Conceição por pontapear uma bola que não estava em jogo. Em Portugal tira-se dos jogos os bons e mantém-se os maus. A isto chama-se perseguição", pode ler-se.

Recorde-se que Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi expulso aos 64 minutos do Mafra-FC Porto, vendo cartão vermelho direto imediatamente depois de pontapear a bola, que estava fora das quatro linhas.

Após a expulsão, o técnico dos dragões ainda demorou até deixar a área técnica, tentando explicar ao árbitro Hélder Malheiro a reação, mas acabou mesmo por abandonar o relvado, dirigindo-se para a bancada.

Sérgio Conceição falha assim o dérbi portuense com o Boavista, da 13.ª jornada da Liga Bwin, agendado para as 20h30 de sábado.