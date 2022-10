FC Porto quer renovar o contrato de Diogo Costa e aumentar a cláusula de rescisão

Com exibições de luxo na montra da Champions e com o Mundial à porta, o FC Porto quer precaver-se para o inevitável assédio e, sabe O JOGO, vai apresentar uma nova proposta ao guarda-redes.

Diogo Costa renovou contrato com o FC Porto há menos de um ano, mas - apurou O JOGO - a SAD tem a intenção de lhe apresentar uma nova proposta em breve, como prémio pela evolução que o guarda-redes tem mostrado, mas também para se proteger do inevitável assédio dos tubarões - se algum ainda não o tem debaixo de olho passou, seguramente, a ter depois das exibições com o Bayer - quando o mercado de transferências reabrir.

O novo vínculo deverá ser por mais uma temporada - ou seja, até 2027 - com uma atualização salarial e também a subida da já milionária cláusula de rescisão que, em outubro de 2021, foi fixada em 60 milhões de euros.