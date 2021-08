Nova sessão de trabalho tendo em vista o jogo de sábado.

O plantel do FC Porto realizou na manhã desta quinta-feira mais um treino tendo em vista a receção ao Arouca, da quarta ronda da Liga Bwin. De acordo com a informação disponibilizada pelo clube no site oficial, não há alterações no que toca ao boletim clínico, que inclui Marchesín (tratamento), Marko Grujic (treino condicionado) e Otávio (tratamento).

Otávio, recorde-se, vive um dia especial, uma vez que foi pela primeira vez chamado por Fernando Santos à seleção portuguesa, que vai voltar à ação no apuramento para o Mundial.

Depois do empate (1-1) em casa do Marítimo, o FC Porto recebe o Arouca numa partida com início às 18h00 de sábado.