FC Porto: quatro regressos no treino e outros quatro a recuperar de lesões

O FC Porto, detentor da Taça de Portugal, defronta no sábado, às 14:30, no Barreiro, o Fabril.

O FC Porto contou esta sexta-feira com quatro reforços no último treino antes de deslocação de sábado ao Barreiro, para defrontar o Fabril, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

No Olival, Mbemba (República Democrática do Congo), Matheus Uribe e Luís Diaz (Colômbia) e Zaidu (Nigéria), que estiveram ao serviço das respetivas seleções nacionais, foram integrados no apronto dos dragões e estiveram à disposição do técnico Sérgio Conceição.

De acordo com o boletim clínico dos campeões nacionais, o central espanhol Marcano, a recuperar de grave lesão, voltou a marcar presença no relvado, mas trabalhou de forma condicionada, enquanto Pepe e Mbaye voltaram a fazer apenas tratamento.

O médio Grujic, que regressou a da seleção da Sérvia com problemas físicos, efetuou apenas trabalho no ginásio.

O FC Porto, detentor da Taça de Portugal, defronta no sábado, às 14:30, no Barreiro, o Fabril, que alinha no Campeonato de Portugal.