A cor azul une FC Porto e Everton, uma coincidência que salta à vista antes do duelo entre os dragões e o grande rival dos toffees. Os adversários dos reds têm sempre uma falange extra de apoio...

Um passeio curto pela zona histórica de Liverpool dá para perceber que o clube de Anfield é dono de uma dimensão internacional que o rival Everton ainda não conseguiu igualar.

Adeptos do Everton vão estar a torcer pelo FC Porto no jogo de hoje. Tudo por causa de uma das rivalidades mais quentes do futebol inglês