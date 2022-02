FC Porto prossegue preparação para Arouca com quatro ausências

Manafá está lesionado e fez tratamento, enquanto Uribe, Eustáquio e Taremi não chegaram ainda depois dos compromissos com as seleções.

No treino desta quinta-feira, que serve de preparação para o jogo em Arouca, Sérgio Conceição não contou com o lesionado Manafá, que fez tratamento, e com os internacionais Uribe, Eustáquio e Taremi, que ainda não voltaram ao Porto depois dos compromissos com as respetivas seleções.

Gonçalo Borges, avançado da equipa B dos dragões, treinou com a equipa principal mais uma vez.

O FC Porto volta a treinar na manhã de sexta-feira. No domingo, às 18h00, defronta o Arouca, na 21.ª jornada da Liga Bwin.