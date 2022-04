FC Porto prossegue "operação Sporting" com as mesma ausências

Sérgio Conceição continua sem poder contar com Uribe, Bruno Costa e Manafá.

O FC Porto voltou a treinar na manhã desta terça-feira com vista à preparação para o clássico com o Sporting, relativo à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. No boletim clínico dos dragões mantêm-se Uribe e Manafá, que realizaram tratamento, e Bruno Costa, que fez treino condicionado.

Na manhã de quarta-feira há treino no Olival e o treinador dos azuis e brancos faz a antevisão à partida a partir das 12h00.

O FC Porto-Sporting está agendado para as 20h15 de quinta-feira. Na primeira mão, a equipa portista venceu por 2-1, em Alvalade.