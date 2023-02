FC Porto preparou jogo da Champions com sete jogadores em tratamento

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Sessão de trabalho realizada na tarde desta segunda-feira.

O plantel do FC Porto realizou na tarde desta segunda-feira um treino tendo em vista o jogo em casa do Inter, para a primeira mão dos oitavos de final da Champions. Segundo informou o clube no site oficial, "permanecem em tratamento Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Matheus Uribe, Otávio, Gabriel Veron, Galeno e Evanilson."

Para a manhã de terça-feira há nova sessão agendada. A equipa viaja à tarde para Itália, onde Conceição e um jogador farão a antevisão a partir das 18h45.

O jogo com a equipa italiana tem início às 20h00 de quarta-feira.