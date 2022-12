FC Porto preparou Chaves com um Mundialista de volta

Marko Grujic treinou com os colegas depois de ser eliminado, com a Sérvia, do Mundial. Conceição continua a ter cinco jogadores entregues ao departamento médico

A presença de Marko Grujic foi o principal destaque do treino do FC Porto desta terça-feira. O sérvio regressou ao Olival depois da curta participação no Mundial.

O médio juntou-se aos colegas habituais e a vários elementos da equipa B, nomeadamente Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva.

Veron (treino condicionado), Meixedo (tratamento) Zaidu (tratamento), Eustaquio (tratamento) e Evanilson (tratamento) voltaram a ficar de fora.