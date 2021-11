FC Porto prepara V. Guimarães com três jogadores no boletim clínico

Marcano, Pepe e Francisco Conceição figuram no boletim clínico do FC Porto.

O FC Porto prepara a receção ao Vitória de Guimarães, na 12.ª jornada da Liga Bwin, com três nomes no boletim clínico. Marcano, Pepe e Francisco Conceição fizeram tratamento, esta sexta-feira, e continuam a figurar no boletim clínico.

No sábado de manhã há novo treino, o último antes da partida frente aos vimaranenses. Sérgio Conceição faz a antevisão às 12h00.

O FC Porto recebe o V. Guimarães no domingo, no Estádio do Dragão, às 20h30.