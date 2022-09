FC Porto prepara renovação de contrato de João Mário

Vínculo do lateral está entre os que a SAD planeia rever, com o objetivo de ajustar o salário ao estatuto do jogador. Ligação do internacional Sub-21 português termina apenas em 2025, mas na renovação de 2020 ainda era visto como promessa. Em 2021/22 já realizou 39 jogos e, na época atual, está prestes a atingir a dezena.

Com o mercado de transferências encerrado desde o início do mês, as renovações de contrato começam agora a concentrar a atenção dos responsáveis da SAD do FC Porto, no sentido de atenuar as diferenças de que Pinto da Costa deu conta em julho, em entrevista ao Porto Canal.

Segundo informações recolhidas por O JOGO, um dos vínculos que os portistas planeiam rever nos próximos meses, além do de Uribe - que termina em junho de 2023 - é o de João Mário. O extremo, convertido a lateral-direito por Sérgio Conceição, está ligado aos dragões até junho de 2025 e tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, mas possui um vencimento considerado desajustado do estatuto que entretanto conquistou.