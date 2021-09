FC Porto prepara receção ao Moreirense com duas ausências

Dragões recebem o emblema de Moreira de Cónegos às 18h00 de domingo.

O FC Porto continuou esta sexta-feira a preparar o encontro com o Moreirense, agendado para as 18h00 de domingo e contar para a sexta jornada da Liga Bwin, no Estádio do Dragão.

Sérgio Conceição continua sem poder contar com Marchesín e Pepe, ambos a realizar tratamento. O guardião, recorde-se, recupera de uma artroscopia ao joelho direito, enquanto o central está a contas com um edema muscular na perna esquerda.

Os dragões voltam ao trabalho na manhã de sábado, numa sessão de treino agendada para as 10h30.