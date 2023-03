Sérgio Conceição não vai fazer a conferência de antevisão ao FC Porto-Estoril

Treinador volta a não fazer a antevisão de um jogo, agora com o Estoril.

Sérgio Conceição vai manter o silêncio parcial e não fará a conferência de Imprensa de antevisão do encontro de sexta-feira com o Estoril. Já na semana passada tinha acontecido o mesmo na véspera da deslocação a Chaves, numa decisão em protesto pela queixa apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol dias antes.

Na altura, o técnico portista considerou que a denúncia dos árbitros não fazia sentido, pois não disse, de todo, algo que a justificasse, nem colocou em causa a atuação do árbitro Rui Costa, na derrota caseira com o Gil Vicente.

À margem disso, prosseguiu esta manhã a preparação do encontro com os estorilistas sem novidades do ponto de vista clínico. Francisco Meixedo (treino integrado condicionado), João Marcelo (tratamento), Galeno (tratamento) e Evanilson (tratamento) são as baixas.

Os dragões voltam a treinar esta quinta-feira, pelas 10h30, no Olival.