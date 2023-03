FC Porto prepara Portimonense: regresso de Otávio e nove ainda ausentes

Regresso de Otávio reforça FC Porto na preparação para receção ao Portimonense

O FC Porto foi reforçado com a inclusão de Otávio nos trabalhos que visam a receção de domingo ao Portimonense, na 26.ª jornada da Liga Bwin.

O médio ofensivo esteve ao serviço da Seleção Nacional que venceu o Liechtenstein por 4-0 em Lisboa, antes de ir golear fora o Luxemburgo, por 6-0, em desafios da fase de qualificação para o Euro'2024. Otávio marcou um golos do último dos jogos.

O treinador Sérgio Conceição continua, contudo, privado do colombiano Matheus Uribe, do sérvio Marko Grujic, do canadiano Stephen Eustáquio, do nigeriano Zaidu e do iraniano Mehdi Taremi, ainda ao serviço das respetivas seleções.

Ausentes dos trabalhos estiveram igualmente o guarda-redes Diogo Costa, os defesas João Mário, Pepe e João Marcelo.

O grupo volta a trabalhar na quarta-feira, às 10h30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.

O FC Porto é segundo classificado do campeonato, com 58 pontos, a 10 do líder Benfica, enquanto o Portimonense é 14.º, com 26.