Sérgio Conceição prepara o jogo com o Paços de Ferreira

João Mário em tratamento na primeira sessão da semana.

O plantel do FC Porto regressou esta segunda-feira ao trabalho, tendo já na mira o jogo da ronda 29 do campeonato, em Paços de Ferreira. Segundo informou o clube no site oficial, João Mário, em tratamento, foi a única baixa.

Os dragões, recorde-se, reduziram para quatro os pontos para o Benfica, líder do campeonato, fruto da vitória por 2-1 frente ao Santa Clara. O duelo com os castores, em zona de descida, tem início às 20h30 de sábado.