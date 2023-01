Partida da ronda 17 marcada para as 20h30 de sábado.

O plantel do FC Porto começou esta terça-feira a preparar a deslocação a Guimarães, para a jornada 17 do campeonato. Segundo informou o clube no site oficial, são três os jogadores ainda no boletim clínico: Francisco Meixedo (tratamento), Zaidu (treino condicionado) e Evanilson (tratamento).

O encontro no Minho tem início marcado para as 20h30 de sábado.