FC Porto prepara final da Taça com dois nomes no boletim clínico

Treino do FC Porto no Olival a dois dias da final da Taça de Portugal

João Mário e Fernando Andrade estão lesionados e falham jogo com o Braga, na final da Taça de Portugal deste domingo

O FC Porto, que treinou esta sexta-feira no Olival, tem por agora dois nomes no boletim médico na antevéspera da final da Taça de Portugal.

No boletim clínico portista figuram os nomes de João Mário (tratamento) e de Fernando Andrade (lesão muscular na coxa direita).

O FC Porto voltam a treinar este sábado, às 9h30, no Olival, antes de seguir viagem para Lisboa. Por volta as 19h00, já no Estádio do Jamor, Sérgio Conceição e um jogador farão a antevisão do Braga-FC Porto, partida agendada para as 17h15 de domingo.