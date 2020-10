FC Porto prepara clássico sem muitos internacionais: saiba onde anda cada um

quase todos os jogos dos internacionais portistas são na Europa. Se o jogo com o Sporting for dia 17, Sérgio Conceição só terá dois treinos de preparação plena

O clássico em Alvalade, contra o Sporting, começou a ser preparado a conta-gotas e assim será até poucos dias antes do jogo. Isto porque Sérgio Conceição não conta neste momento com 17 jogadores (ver em baixo), 12 deles ao serviço das respetivas seleções.

Um problema, tendo em conta que será pouco o tempo para ter o grupo completo para preparar o jogo com os leões, ainda por cima numa altura em que o plantel portista recebeu quatros reforços nos últimos dias: Nanu, Sarr, Grujic e Felipe Anderson. Aliás, desses, apenas Sarr e Felipe Anderson vão trabalhar, pois também Nanu e Grujic estão nas respetivas seleções nacionais.

Com o jogo de Alvalade marcado para os próximos dias 17 ou 18 - o FC Porto joga no dia 21 em Inglaterra, com o Manchester City -, Sérgio Conceição só terá todo o plantel reunido dia 15, provavelmente dois dias antes do clássico.

Pepe e Sérgio Oliveira, duas peças importantes na equipa, são dois dos últimos a chegar ao Olival, isto porque a Seleção Nacional joga na véspera, em Lisboa, diante da Suécia, em jogo de apuramento para a Liga das Nações. Curiosamente, a par de Corona, foram os primeiros a entrar em ação: ontem. Também Grujic chegará ao mesmo tempo, o que praticamente o subtrai já da equação, tendo em conta que não conhece a equipa.

A boa notícia para Sérgio Conceição é que a maioria dos jogos dos selecionados está marcada para o continente europeu. As exceções são Loum, que joga em Marrocos e no Senegal, enquanto Taremi se desloca hoje à capital do Uzbequistão, mas será o primeiro a apresentar-se no Olival para preparar o clássico.

COMPROMISSOS DOS INTERNACIONAIS DO FC PORTO

Data - Hora - Jogo - Prova - Local

Pepe/Sérgio Oliveira (Seleção A)

07/10/2020 - 19h45 - Portugal-Espanha 0-0 - Particular - Lisboa (Portugal)

11/10/2029 - 19h45 - França-Portugal - Liga das Nações - Paris (França)

14/10/2020 - 19h45 - Portugal-Suécia - Liga das Nações - Lisboa (Portugal)

Diogo Costa/Diogo Leite/Fábio Vieira (Sub-21)

09/10/2020 - 19h30 - Portugal-Noruega - Europeu - Estoril (Portugal)

13/10/2020 - 18h00 - Gibraltar-Portugal - Europeu - Gibraltar

Meixedo (Sub-20)

09/10/2020 - 16h30 - Portugal-Belenenses - Particular - Lisboa (Portugal)

Zaidu (Nigéria)

09/10/2020 - 19h30 - Nigéria-Argélia - Particular - Glan (Áustria

13/10/2020 - 16h00 - Tunísia-Nigéria - Particular - Glan (Áustria)

Loum (Senegal)

09/10/2020 - 19h00 - Marrocos-Senegal - Particular - Rabat (Marrocos)

13/10/2020 - 19h00 - Senegal-Mauritânia - Particular - Thiès (Senegal)

Taremi (Irão)

08/10/2020 - 14h00 - Uzbequistão-Irão - Particular - Tashkent (Uzbequistão)

Corona (México)

07/10/2020 - 19h45 - Holanda-México, 0-1 - Particular - Amesterdão (Holanda)

13/10/2020 - 19h00 - México-Argélia - Particular - Haia (Holanda)

Nanu (Guiné-Bissau)

08/10/2020 - 16h00 - Guiné-Bissau-Moçambique - Particular - Óbidos (Portugal)

13/10/2020 - 17h00 - Guiné-Bissau-Angola - Particular - Lisboa (Portugal)

Grujic (Sérvia)

08/10/2020 - 19h45 - Noruega-Sérvia - Play-off - Euro"20 - Oslo (Noruega)

11/10/2029 - 19h45 - Sérvia-Hungria - Liga das Nações - Belgrado (Sérvia)

14/10/2020 - 19h45 - Turquia-Sérvia - Liga das Nações - Istambul (Turquia)