FC Porto prepara a final da Taça com Uribe limitado a ginásio e tratamento

Jogo com o Tondela marcado para o próximo domingo.

O plantel do FC Porto começou esta terça-feira a preparar a final da Taça de Portugal, após os festejos pela conquista do 30.º campeonato.

Matheus Uribe, segundo informou o clube no site oficial, realizou tratamento e ginásio, assim como Manafá, lesionado de longa data.

O jogo com o Tondela, marcado para o Jamor, tem início às 17h15 do próximo domingo. O FC Porto volta a treinar no Olival na manhã de quarta-feira.