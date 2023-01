FC Porto: porta fechada à saída de João Marcelo 

Defesa-central brasileiro foi associado a alguns clubes, mas está de pedra e cal no FC Porto.

Titular indiscutível na equipa B do FC Porto e chamado com regularidade aos trabalhos da formação principal, João Marcelo foi associado por alguns rumores de mercado a clubes como Coritiba (Brasil) e AEK Atenas (Grécia), mas O JOGO sabe que a porta de saída está fechada para o defesa-central, de 22 anos. O jogador brasileiro está de pedra e cal no Dragão.

João Marcelo está nos azuis e brancos desde 2020/21, sendo opção regular nos bês. Soma dois jogos pela equipa principal, ambos em 2021/22.