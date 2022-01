FC Porto pondera última investida: Samuel Lino e Galeno para a reta final

Samuel já estava nos planos e o extremo do Braga foi discutido internamente.

O FC Porto vai perder Luis Díaz para o Liverpool e parte para as últimas 48 horas do mercado de transferências com dois possíveis alvos em análise: Samuel Lino, do Gil Vicente, e Galeno, do Braga.

Um deles poderá ser o derradeiro reforço de inverno dos dragões, mas há diversos fatores em cima da mesa e o melhor mesmo é irmos por partes.