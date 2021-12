FC Porto pode atingir em Vizela uma marca inédita na era Sérgio Conceição

FC Porto procura chegar ao 10.º triunfo consecutivo na Liga e fixar novo máximo na era Conceição... sem o treinador no banco.

Além dos habituais três pontos, o FC Porto entrará este domingo em campo com um recorde em ponto de mira: uma vitória sobre o Vizela permitirá aos dragões alcançarem a 10.ª consecutiva na Liga Bwin, o que representaria um novo máximo na era Conceição.

Desde que o treinador assumiu o comando técnico, em 2017, a maior série vitoriosa no campeonato foi obtida em 2018/19, com nove triunfos seguidos, entre a 8.ª e a 16.ª ronda e, claro, esta época.

Estará em jogo uma sequência inédita nas últimas cinco temporadas, também com implicações em termos motivacionais. O duelo com os minhotos é o último antes do duplo confronto com o Benfica, que visita o Dragão nos dias 23 (Taça de Portugal) e 30 (Liga), e uma vitória deixaria a equipa portista com moral elevada. Já para não falar de que, caso somem os três pontos em Vizela, os dragões asseguram, desde logo, a entrada em 2022 à frente das águias independentemente do resultado do segundo clássico, uma vez que possuem quatro pontos de vantagem sobre o rival encarnado.

Sérgio Conceição, recorde-se, está a cumprir a suspensão de 15 dias imposta pelo Conselho de Disciplina, motivo pelo qual não se sentará hoje no banco. A orientar a equipa estará Vítor Bruno, tal como aconteceu na quarta-feira, ante o Rio Ave. De referir, ainda, que o FC Porto está a uma vitória ou um empate de chegar aos 43 jogos consecutivos sem perder na Liga, igualando o registo de Vítor Pereira, entre 2012 e 2013.