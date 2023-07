FC Porto: Pisa leva avanço por Tomás Esteves

Tomás Esteves agradou aos responsáveis do clube italiano.

Sem grande espaço no FC Porto, Tomás Esteves terminou o empréstimo ao Pisa, mas o clube da segunda divisão italiana gostaria de continuar a contar com o lateral-direito, agora a título definitivo. Como se sabe, o Pisa tinha uma cláusula de compra de 5,5 milhões de euros, que seria ativada automaticamente se o clube subisse à Serie A. Tal não aconteceu, mas nem por isso esmoreceu o interesse dos italianos em Tomás.

Ao que O JOGO apurou, as negociações estão em patamares abaixo ao do valor da cláusula, mas crê-se que será possível selar um acordo. Uma vez que o contrato do defesa termina no próximo ano, a transferência a título definitivo também é o desfecho que mais sentido faz para o clube azul e branco.

Houve sondagens de outros emblemas, mas o Pisa está bem mais adiantando no processo e é uma via que agrada a Tomás Esteves. O lateral gostou da temporada que lá viveu e vê o regresso com bons olhos.