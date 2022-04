FC Porto: peso da formação sem registo igual no futebol português

Segundo um estudo do CIES, o FC Porto lidera no tempo de jogo acumulado pela prata da casa.

O FC Porto é o clube português que mais minutos oferece a jogadores saídos da formação, concluiu um estudo levado a cabo pelo Observatório do Futebol (CIES), que englobou 40 ligas de todo o mundo.

De acordo com o relatório, 30,7 por cento do tempo de jogo acumulado por todos os elementos do plantel azul e branco no campeonato é relativo a futebolistas saídos do Olival, no caso Diogo Costa, João Mário, Bruno Costa, Vitinha, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Francisco Conceição e Gonçalo Borges. Este último só fez oito minutos e Sérgio foi transferido em janeiro para a Roma, mas nem isso retira a liderança aos azuis e brancos, à frente do Sporting (21,7%) e Belenenses (17,6%). A nível planetário, o FC Porto ocupa o 79.º posto, num ranking liderado pelo Atlético de Bilbau.

Cinco desses jogadores fizeram parte da conquista da Youth League, cujo terceiro aniversário foi ontem destacado pelo clube e por vários protagonistas. Em Nyon, a equipa de sub-19, orientada por Mário Silva, bateu o Chelsea por 3-1, com golos de Fábio Vieira, Diogo Queirós e Afonso Sousa - Redan marcou para os ingleses. Além dos nomes já mencionados, Tomás Esteves, Diogo Leite, Romário Baró e Fábio Silva participaram nessa final e já atuaram pela equipa principal dos dragões.