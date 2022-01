FC Porto perde trio para as seleções, mas defesa ganha "reforços" frente ao Marítimo

Sérgio Conceição ganha margem de manobra na defesa, nomeadamente nos corredores, com a recuperação do jovem luso e o regresso antecipado do nigeriano. Mas perde poder de fogo na frente

Com a vitória sobre o Famalicão no retrovisor, o FC Porto inicia na quarta-feira a preparação para a receção ao Marítimo. Sérgio Conceição concedeu dois dias de folga ao plantel, mas, entretanto, terá começado a fazer contas às opções para domingo, sabendo de antemão que pode respirar de alívio em relação ao setor defensivo, nomeadamente nas laterais: salvo algum imprevisto, João Mário, Pepe e Zaidu estarão disponíveis para o embate com os insulares.