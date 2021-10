FC Porto perde solidez sem Pepe em campo

Sérgio Conceição não quer ver repetidos os erros defensivos dos Açores, que custaram a presença na final-four da Taça da Liga, e prepara o regresso do experiente capitão ao onze no dérbi da Invicta

O FC Porto caiu com estrondo nos Açores, sofrendo a segunda derrota da temporada, depois da goleada imposta pelo Liverpool. E o que tiveram esses dois momentos negativos em comum? A ausência de Pepe: com o Santa Clara por opção de Sérgio Conceição - para o central descansar numa fase particularmente apertada do calendário - , e contra os ingleses devido a uma lesão sofrida no aquecimento.