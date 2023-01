FC Porto perde-se fora de casa e tem registo nunca visto na era Conceição

Portistas já desperdiçaram nove pontos em oito jornadas como visitante. Apagão do ataque contribui para registo ímpar com Sérgio Conceição.

O primeiro jogo sem marcar do FC Porto desde o clássico com o Benfica, disputado a 21 de outubro, resultou no quarto tropeção fora de casa... em oito jornadas.

Os dragões já deixaram escapar nove pontos nessa condição esta época, registo nunca visto desde a chegada de Sérgio Conceição, em 2017/18.