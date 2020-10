FC Porto perde em Manchester no arranque da Champions

Com esta vitória, o Manchester City fecha a primeira jornada na frente do grupo C, com três pontos, os mesmos do Olympiacos, de Pedro Martins,

O FC Porto estreou-se com uma derrota no grupo C da Liga dos Campeões, ao perder em Inglaterra com o Manchester City por 3-1.

Os dragões ainda surpreenderam, quando o colombiano Luis Díaz inaugurou o marcador, aos 14 minutos, mas a equipa na qual alinham Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, todos titulares, igualou ainda na primeira metade, com um golo do argentino Kun Aguero, na conversão de uma grande penalidade, aos 20.

O alemão Ilkay Gundogan, na cobrança de um livre direto, aos 65, e o espanhol Ferran Torres, aos 73, anotaram os golos que permitiram o triunfo da equipa inglesa.

Com esta vitória, o City fecha a primeira jornada na frente do grupo C, com três pontos, os mesmos do Olympiacos, de Pedro Martins, que recebeu e venceu o Marselha, de André Villas-Boas, por 1-0, enquanto o FC Porto ocupa o último lugar sem pontos, igualado com os franceses.