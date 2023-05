Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Pai do jogador do FC Porto tem ascendência italiana.

O processo já estava concluído e agora o documento já chegou às mãos de Pepê, que tem oficialmente o passaporte italiano. O jogador do FC Porto nasceu no Brasil mas tem raízes em Itália pela parte do pai, Radanes Donizete.

De recordar que foi noticiado, em março, que a Itália está de olho no avançado, bem como o Paraguai (a mãe de Pepê é paraguaia). Mas Pepê estará a resistir ao assédio, pois tem o sonho de representar a seleção do Brasil.