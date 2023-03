FC Porto: Pepe em risco para a Pedreira e a Seleção, João Mário deve ser baixa

Recuperação do capitão depende do grau da lesão. Em casos idênticos no passado, período de paragem foi de um mínimo de três dias a um máximo de duas semanas. João Mário também com vida difícil.



Impedido de defrontar o Inter devido a um edema no músculo solear da perna direita, Pepe surgiu no boletim clínico do FC Porto como tendo feito apenas tratamento no primeiro dia de preparação para o jogo de domingo, com o Braga. A descrição afasta o cenário de se tratar de um problema grave, embora o período de paragem seja por esta altura uma incógnita, uma vez que os dragões têm por regra não avançar com qualquer prazo para a recuperação dos jogadores.

Especialistas em medicina desportiva aconselham algum tempo de repouso na cura desta lesão, mas os casos variam consoante o atleta em questão. Olhando para o capitão portista e o histórico de lesões noticiadas como idênticas, o período de ausência mínimo foi de três dias (março de 2021) e o máximo de duas semanas (setembro de 2021). Tratando-se deste, o internacional português não só falharia o encontro com os arsenalistas, muito importante na corrida pelos milhões da Liga dos Campeões na próxima época, como colocaria em causa a presença na primeira convocatória de Roberto Martínez na Seleção Nacional, que será dada a conhecer amanhã (12h30).

Se a integração de Francisco Meixedo nos trabalhos, de forma condicionada, há muito que deixou de ser notícia, a continuidade de João Mário em tratamento é uma informação relevante. O lateral-direito sofreu uma entorse no joelho direito no fim de semana, contra o Estoril, e ainda não deve estar apto a jogar em Braga. João Marcelo, refira-se, é o outro jogador de baixa.