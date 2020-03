FC Porto pede aos adeptos para não irem a Famalicão

Comunicado esta quarta-feira

O FC Porto emitiu um comunicado esta quarta-feira que, no fundo, pede aos adeptos azuis e brancos não se concentrem no exterior do estádio do Famalicão, onde esta domingo terá lugar o jogo da 25ª jornada da I Liga disputado à porta fechada. "O FC Porto apela aos seus adeptos que cumpram rigorosamente estas indicações, pois o objetivo é, justamente, evitar a aglomeração massiva de pessoas, seja no exterior do estádio em Famalicão, seja noutros recintos desportivos ou noutros locais, de modo a precaver a propagação do vírus", pode ler-se.

COMUNICADO NA ÍNTEGRA

Em causa a deslocação de adeptos do FC Porto a Famalicão

No seguimento das recomendações da Direção Geral de Saúde para eventos públicos em que se prevê grande assistência, a Liga Portugal e várias federações desportivas decidiram pela realização de jogos à porta fechada ou com condicionantes, como medida de contenção face ao surto do vírus COVID-19.



O FC Porto apela aos seus adeptos que cumpram rigorosamente estas indicações, pois o objetivo é, justamente, evitar a aglomeração massiva de pessoas, seja no exterior do estádio em Famalicão, seja noutros recintos desportivos ou noutros locais, de modo a precaver a propagação do vírus.



É de extrema importância a adoção de um comportamento cívico exemplar perante a situação atual, seja qual for o contexto.



Todos os atletas que representam o FC Porto conhecem perfeitamente o carinho e a paixão dos adeptos pelo nosso emblema, mas, nesta altura, é fundamental conter a propagação deste vírus e contribuir decisivamente para o restabelecimento da normalidade, para o bem de todos.