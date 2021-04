FC Porto partilha vídeo e destaca palavras de Sérgio sobre Pepe: "Mística é isto"

FC Porto recorreu às redes sociais para vincar os elogios do treinador ao capitão de equipa.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo do FC Porto sobre o V. Guimarães, por 1-0, Sérgio Conceição, treinador dos dragões, dirigiu um tremendo elogio a Pepe - que pode ouvir no vídeo acima -, capitão de equipa dos dragões.

O internacional português voltou a estar em plano de evidência frente aos vimaranenses, foi um dos melhores em campo e o técnico apontou o experiente central como o exemplo perfeito de mística.

"O Pepe é o jogador mais competitivo, mais profissional com quem trabalhei. É inacreditável a vontade que ele tem. Está num lote muito restrito de grandíssimos campeões que representaram este clube. O FC Porto é isto. A mística é isto, é o Pepe", afirmou Conceição na sala de Imprensa do Estádio do Dragão.

Ora, esta sexta-feira de manhã, o FC Porto destacou estas palavras do treinador nas redes sociais, às quais acrescentou um vídeo de intervenções fulcrais de Pepe na partida com o Vitória, que arrancaram aplausos do banco de suplentes.

Veja o "tweet" do FC Porto: