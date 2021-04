FC Porto parte para a segunda mão dos "quartos" da Champions em busca de feito histórico

Nas 15 ocasiões que começaram confrontos europeus com um desaire por dois ou mais golos, os dragões foram invariavelmente afastados, pelo que, na terça-feira, vão procurar um feito único na sua história.

O FC Porto nunca conseguiu ultrapassar uma eliminatória das taças europeias depois de perder a primeira mão por mais de um golo, em casa ou fora, situação que vai enfrentar pela 16.ª vez.

No primeiro duelo na neutra Sevilha, esta quarta-feira casa de FC Porto e na terça-feira do Chelsea, culpa das restrições provocadas pela pandemia da covid-19, os dragões foram derrotados por 2-0, culpa dos golos de Mount (32 minutos) e Chilwell (85').

Esta é apenas a quarta vez na sua história que os azuis e brancos perdem uma primeira mão em casa por mais do que um golo, depois de dois desaires por 2-0, com Nantes (1971/72) e Juventus (2016/17), e um por 5-0, com o Liverpool (2017/18).

Em 1971/72, na primeira eliminatória da Taça UEFA, o FC Porto empatou 1-1 em França, em 2016/17, nos oitavos da Champions, perdeu por 1-0 em Turim, e, em 2017/18, ficou-se por um empate a zero em Anfield Road.

Os dragões nunca deram a volta em reduto alheio a uma desvantagem de dois ou mais golos trazida de casa, mas também nunca "viraram" nas Antas ou no Dragão desaires da mesma magnitude sofridos fora no primeiro encontro.

O FC Porto começou cinco eliminatórias fora com desaires por 2-0, face a Hamburgo (1975/76), Standard Liège (1981/82), FC Barcelona (1985/86), Borussia Dortmund (2015/16) e Liverpool (2018/19), e uma por 3-1, com Tottenham (1991/92).

Destes seis duelos, os portistas estiveram perto de dar a volta ao "Barça", já que chegaram a igualar a eliminatória, a contar para a segunda ronda da Taça dos Campeões, graças a um "bis" do brasileiro Juary (67 e 71 minutos).

Aos 77 minutos, o avançado escocês Steve Archibald despejou, no entanto, um enorme "balde de água fria" nas Antas, já de nada valendo ao FC Porto o 3-1, o hat-trick do brasileiro, que seria o herói de final de 1986/87.

Face aos outros adversários, os dragões venceram o Hamburgo por 2-1, empataram 2-2 com o Standard Liège e 0-0 com o Tottenham, e perderam por 1-0 com o Borussia Dortmund e por 4-1 com o Liverpool.

O FC Porto também não conseguiu superar diferenças superiores a dois golos sofridas fora, o que aconteceu face a Hannover (0-5, em 1965/66), Hibernian (0-3, em 1967/68), AEK (1-6, em 1978/79), Anderlecht (0-4, em 1982/83), PSV Eindhoven (0-5, em 1988/89) e Manchester United (0-4, em 1996/97).

O encontro entre Chelsea e FC Porto, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na terça-feira, de novo no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, às 21h00 locais (20h00 em Lisboa).

- Derrotas por dois ou mais golos do FC Porto na primeira mão das taças europeias:

Época Prova Adversário 1.ª mão 2.ª mão Desfecho

2020/21 LC/QF Chelsea, Ing 0-2 (C) ? ? (x)

2018/19 LC/QF Liverpool, Ing 0-2 (F) 1-4 (C) Eliminado

2017/18 LC/OF Liverpool, Ing 0-5 (C) 0-0 (F) Eliminado

2016/17 LC/OF Juventus, Ita 0-2 (C) 0-1 (F) Eliminado

2015/16 LE/16a Borussia Dortmund, Ale 0-2 (F) 0-1 (C) Eliminado

1996/97 LC/QF Manchester United, Ing 0-4 (F) 0-0 (C) Eliminado

1991/92 TT/2 Tottenham, Ing 1-3 (F) 0-0 (C) Eliminado

1988/89 TC/2 PSV Eindhoven, Bel 0-5 (F) 2-0 (C) Eliminado

1985/86 TC/2 FC Barcelona, Esp 0-2 (F) 3-1 (C) Eliminado

1982/83 TU/2 Anderlecht, Bel 0-4 (F) 3-2 (C) Eliminado

1981/82 TT/QF Standard Liège, Bel 0-2 (F) 2-2 (C) Eliminado

1978/79 TC/1 AEK Atenas, Gre 1-6 (F) 4-1 (C) Eliminado

1975/76 TU/3 Hamburgo, Ale 0-2 (F) 2-1 (C) Eliminado

1971/72 TU/1 Nantes, Fra 0-2 (C) 1-1 (F) Eliminado

1967/68 TCF/1 Hibernian, Esc 0-3 (F) 3-1 (C) Eliminado

1965/66 TCF/2 Hannover, Ale 0-5 (F) 2-1 (C) Eliminado

(x) - Os dois jogos disputam-se em campo neutro, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, devido às restrições impostas pelas autoridades britânicas no combate à pandemia da covid-19.