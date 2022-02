FC Porto: Otávio soma ofertas e faz mira a Alex Telles, Quaresma e Corona

Médio brasileiro chegou aos 54 passes para golo e, no ranking do FC Porto deste século, entra no top-5. Mas até poderá terminar esta temporada apenas com Deco pela frente

Otávio somou mais duas assistências na Liga Bwin, contra o Marítimo, e já entrou no top-5 dos jogadores do FC Porto com mais passes para golo efetuados desde o início do ano 2000.

O brasileiro soma agora 54 e está apenas a uma de Alex Telles, jogador que representou os dragões de 2016 a 2020. "Tavinho" tem até todas as condições para ser o segundo "assistente" mais bem sucedido neste século, numa altura em que o primeiro lugar, ocupado por Deco, com 92 ofertas, está ainda distante.