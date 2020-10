FC Porto: os casos resolvidos e quem ainda pode chegar no último dia

Sete reforços oficializados. Nanú (ex-Marítimo) foi o último a rumar ao Dragão. Mas o último dia de mercado por trazer novidades para o plantel de Sérgio Conceição

O FC Porto entra nas derradeiras 24 horas de mercado com vários processos resolvidos durante esta segunda-feira, no que diz respeito a saídas do plantel, e mais de meia-dúzia de nomes apontados à restante temporada.

Desde logo, as transferências concretizadas de Alex Telles para o Manchester United, por 15 milhões de euros (M€), mais dois conforme objetivos concretizados pelo brasileiro na Premier League, Danilo Pereira, que ruma ao Paris Saint-Germain por 20 M€ (quatro milhões agora e o restante no final da época), o central Osorio, que sai para o Parma (Itália), por 4,5 M€, e o empréstimo de Tomás Esteves ao Reading, da segunda divisão inglesa.

Nota para o processo em curso relativo ao central Diogo Queirós, sabendo-se que há um princípio de acordo entre a SAD do FC Porto e a sua congénere de Famalicão, negócio que poderá concretizar-se no último dia da janela de Verão em Portugal.

Entretanto, com a contratação anunciada, ao início da noite desta segunda-feira, de Nanú, sobe para sete o número de reforços dos campeões nacionais para 2020/21 já oficializados. Além do ex-Marítimo, há que contar com Carraça (ex-Boavista), Cláudio Ramos (ex-Tondela), Zaidu (Santa Clara), Taremi (Rio Ave), Evanilson (Fluminense) e Toni Martínez (Famalicão).

Olhando às notícias dos últimos dias, quer da imprensa nacional, quer da internacional, há rumores com alguma consistência que relacionam o FC Porto aos seguintes jogadores: Malang Sarr (Chelsea), Jean Lucas (Lyon), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Danny Rose (Tottenham) e Pepê (Grémio). Sobre este último, apurou O JOGO, há informações sobre a possibilidade de apenas rumar ao Dragão em janeiro, na próxima janela de mercado.

Relativamente a Filipe Anderson (West Ham), problemas levantados nas últimas horas podem inviabilizar o acordo entre as partes.