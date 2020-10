FC Porto-Olympiacos vai mesmo ter público: preços e condições para aquisição de bilhetes

O FC Porto divulgou este domingo que a DGS autorizou a ocupação de 7,5% da lotação total do Estádio do Dragão. Os bilhetes começam a ser vendidos a partir das 15h00 deste domingo.

O FC Porto-Olympiacos da Liga dos Campeões vai mesmo ter público nas bancadas. Os dragões comunicaram neste domingo que a Direção-Geral da Saúde (DGS) autorizou a ocupação de 7,5% da lotação total do Estádio do Dragão.

Os azuis e brancos emitiram um comunicado, onde são explicadas as condições para a aquisição dos bilhetes, bem como o preço dos mesmos, e onde referem que a venda começa a partir das 15h00 deste domingo.

Comunicado do FC Porto:

"Condições para aquisição dos bilhetes:



Será atribuída prioridade na aquisição de bilhete pela antiguidade de compra de lugar anual. Assim sendo:



No dia 25 de outubro, domingo, a venda será exclusiva aos sócios detentores de lugar anual mais antigos e que mantenham o lugar anual ininterruptamente pelo menos desde a inauguração do Estádio do Dragão, na época 2003/2004.

No dia 26, segunda feira, não tendo terminada a lotação existente, a venda será alargada a todos os restantes sócios detentores de Lugar Anual na altura da interrupção das competições devido à pandemia, na época 2019-20.

No dia 27, terça-feira (dia do jogo), não tendo terminada a lotação existente, a venda será alargada a todos os associados do FC Porto.



É necessária a quota de setembro de 2020.



É obrigatório que o comprador seja o utilizador do bilhete, não sendo permitida a compra ou utilização por terceiros. Esta imposição surge na sequência da obrigatoriedade do preenchimento de um inquérito epidemiológico, por imposição da UEFA, o qual terá que ser preenchido e entregue no ato de compra.



Sem o preenchimento do inquérito, não será possível assistir ao encontro;

A presença no Estádio do Dragão para assistir ao jogo obriga, também, ao cumprimento das regras elencadas abaixo:



É obrigatória a utilização de máscara a partir do momento em que entrar nas imediações do estádio até à saída da mesma zona;

É obrigatória a higienização das mãos à entrada do estádio;

De modo a garantir o necessário distanciamento físico, os lugares serão devidamente marcados e é obrigatório respeitar o lugar indicado no ingresso;

Não é aconselhável a presença de pessoas que façam parte de um grupo de risco, pessoas de mobilidade reduzida ou crianças pequenas (menores de 3 anos têm acesso interdito).



É obrigatório apresentar documento de identificação com fotografia, cartão de sócio ou outro, de forma a comprovar a titularidade do ingresso.



É fundamental que os espectadores se desloquem atempadamente para o recinto, de modo a facilitar todo o processo.



O FC Porto tem vindo a trabalhar afincadamente no regresso do público ao Estádio do Dragão, garantindo, assim, a todos os presentes que serão asseguradas as necessárias condições de segurança para que possa usufruir do momento sem sobressaltos.



Preços do Bilhetes:

Bancada Superior: 25 euros

Bancada Lateral: 45 euros

Bancada Central: 60 euros

Tribuna: 90 euros"