FC Porto-Olympiacos: o sonho de Fábio Vieira com Sérgio ao comando

UM A UM >> FC Porto venceu os gregos do Olympiacos, treinados pelo português Pedro Martins, por 2-0, em jogo da segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões, garantindo os primeiros três pontos na competição.

Fábio Vieira marcou o primeiro golo da partida, aos 11 minutos, com Sérgio Oliveira, aos 85, a ampliar a vantagem do FC Porto sobre o Olympiacos, que contou com os portugueses José Sá, Rúben Semedo, Rúben Vinagre, Bruma e Pêpê Rodrigues.

Marchesín 7

Nem começou da melhor forma, ao aliviar para o pior sítio uma bola que Valbuena quase transformou em golo (40"), mas acabou por ser determinante: excelente na estirada ao remate de Randjelovic (52") e a fechar a baliza a Hassan (88").



Manafá 6

Pulmão até ao fim para ir à frente, onde deu primazia às combinações simples com os companheiros. Atrás, sem ser exuberante, cumpriu.



Mbemba 7

Aos 40", com Marchesín fora do lance, impediu com um corte de cabeça que o chapéu de Valbuena empatasse o jogo. Foi o ponto mais alto de uma exibição segura - um corte falhado aos 45" não mancha isso.