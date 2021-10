FC Porto oficializa renovação de contrato com Diogo Costa

Fotografia: Futebol Clube do Porto

Guarda-redes estendeu ligação até 2026 e vê o salário anual ser aumentado.

O FC Porto anunciou, este sábado, a renovação de contrato de Diogo Costa. O novo vínculo do guarda-redes estende-se até 2026 e prevê uma melhoria salarial para o jogador, que passará a auferir sensivelmente 750 mil euros livres de impostos por temporada.

Diogo Costa, recorde-se, ascendeu esta época ao primeiro lugar da hierarquia de guarda-redes dos dragões. O jogador de 22 anos, que tinha contrato apenas até 30 de junho de 2021, soma dez jogos em 2021/22 e as exibições que realizou já o levaram à Seleção Nacional AA, pela qual se estreou precisamente há uma semana, contra o Catar.

Entre os jogadores cuja ligação atual ao FC Porto termina no fim da temporada, Fábio Vieira será o próximo a ver a renovação com o clube oficializada. O médio, como O JOGO deu conta na quarta-feira, já tem tudo acertado com os azuis e brancos, que aguardam agora pelo melhor momento para anunciar o acordo.