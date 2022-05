FC Porto oficializa renovação de António Folha: confira os detalhes

Técnico vai continuar ao leme da equipa B, como O JOGO adiantou.

O FC Porto anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato de António Folha, por mais duas temporadas, até 2024. O técnico vai, portanto, continuar ao leme da equipa B azul e branca, como O JOGO adiantou em tempo oportuno.

O acordo entre o treinador e Pinto da Costa estava estabelecido desde dezembro, independentemente dos resultados que a equipa B tivesse no resto da temporada - terminou a Liga SABSEG no 10.º lugar, com 42 pontos. A conversa entre os dois aconteceu no hospital, no dia a seguir a Folha ter sido operado a um aneurisma cerebral, que lhe foi detetado após uma forte dor de cabeça e que o afastou várias semanas do comando técnico da formação secundária.

Além de Folha, também os restantes membros da equipa técnica prolongaram os respetivos vínculos: os adjuntos Paulinho Santos, Fábio Moura e Vítor Moreira, Ricardo Pinheiro (treinador de guarda-redes) e Pedro Abreu (preparador físico).

A próxima temporada será a quinta de Folha nos "bês" do FC Porto, num percurso que começou em 2016/17. Entre 2018 e 2020, orientou o Portimonense, voltando, depois, à casa portista.