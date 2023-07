FC Porto oficializa reforço brasileiro para os sub-19: "Ainda não me caiu a ficha"

Erik Nascimento, central de 18 anos, é reforço para Nuno Capucho nos juniores.

O FC Porto oficializou esta sexta-feira a contratação de Erik Nascimento, central de 18 anos que atuava no Ituano.

O jogador vai integrar o plantel sub-19 dos dragões, onde será orientado por Nuno Capucho e, em declarações aos meios azuis e brancos, disse estar a experimentar uma "sensação única".

"É uma sensação única poder jogar num grande clube da Europa. Desde pequeno que sempre sonhei em jogar na Europa e é muito gratificante chegar ao FC Porto. Ainda não me caiu a ficha por agora vestir esta camisola", começou por referir o jovem Erik, que admite ter de passar por uma "fase de adaptação", sem deixar de lado o sonho de chegar à equipa principal.

"Antes de mais, quero poder fazer uma boa temporada, mas quero chegar à equipa principal e conquistar muitos títulos com esta camisola. Dentro do campo falo muito, comunico muito com os meus companheiros", detalhou o defesa, que tem como referência Pepe... e não só.

"Sempre me inspirei no Van Dijk e no Pepe, que joga aqui no FC Porto. Poder jogar com o Pepe um dia seria mais um sonho realizado", finalizou.