FC Porto oficializa avançado na equipa B: " Vou estar no Dragão no próximo ano ou ainda neste"

Dragões anunciam contratação de Caíque.

O FC Porto oficializou esta quinta-feira contratação de Caíque, avançado brasileiro de 21 anos, para a equipa B.

Caíque chega aos dragões proveniente dos brasileiros do Tombense, por empréstimo com opção de compra.

Sonho de criança: "Antes de mais, quero agradecer ao FC Porto pela oportunidade que me estão a dar. É um sentimento muito bom, um sonho de criança estar num grande clube da Europa. Espero fazer história aqui e jogar bastante no Dragão."



Jogar no Estádio do Dragão: "Acho que é o sonho de todos os jogadores da equipa B jogar no Dragão e temos que fazer por merecer para estar na equipa principal do FC Porto. Tenho boas expectativas, espero ajudar muito a equipa e, se Deus quiser, vou estar no Dragão no próximo ano ou ainda neste."



Características: "Sou um avançado com rápido, com bom drible e que finaliza bem. Espero ajudar bastante o FC Porto este ano."