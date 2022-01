FC Porto oferece contrato de longa duração a Galeno

Os representantes de Galeno, sabe O JOGO, já foram contactados no sentido de serem discutidos os termos do contrato com os portistas

O FC Porto está a ultimar as negociações com o Braga para a recompra de Galeno, que deixou o clube em 2019. O negócio precipitou-se nas últimas horas, depois de os dragões terem avaliado todas as opções existentes no mercado interno.

Os representantes de Galeno, sabe O JOGO, já foram contactados no sentido de serem discutidos os termos do contrato com os portistas e, em cima da mesa, está uma proposta de empréstimo, válido até ao final da presente temporada, com cláusula de compra obrigatória.

Na prática, o FC Porto oferece ao brasileiro - que, recorde-se, começou a destacar-se em Portugal no FC Porto B - um contrato de longa duração, ou seja, de 4 anos e meio.

Em termos de valores do negócio, ainda estão a ser limadas arestas, que, com vista à concretização da transferência em tempo útil, terão de ficar decididos nas próximas horas.