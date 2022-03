FC Porto: o melhor ataque do século só superado por Bayern e Liverpool nas principais ligas

Dragões fizeram quatro golos num jogo do campeonato pela quinta vez esta época. A média com que a equipa de Conceição tem marcado até bate o registo da de André Villas-Boas.

Os níveis de produção de golos do FC Porto no campeonato são os mais altos desde a viragem do século.

Os dragões estão a marcar à razão de 2,58 por jornada, pulverizando todos os registos anteriores com Sérgio Conceição, bem como o da histórica equipa de André Villas-Boas, que em 2010/11 chegou ao final da competição com uma média de 2,43 por encontro.