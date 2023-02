"FC Porto nunca vira a cara à luta e continua a ganhar títulos e a calar muita gente"

Quaresma, que jogou no FC Porto e no Inter, antecipa o duelo da Liga dos Campeões e acredita que os dragões podem sair de Milão com uma vitória. O "Harry Potter" garante que estes são os jogos em que todos querem estar e até perspetiva uma eliminatória com golos, mas marcada pelo equilíbrio. Conceição "tem mentalidade italiana".

Ricardo Quaresma é um ídolo do Dragão e ganhou uma Liga dos Campeões - além de dois campeonatos - ao serviço do Inter de Milão, com José Mourinho no banco. O coração, porém, nunca escondeu ser azul e branco e, na antecâmara do duelo entre os dois clubes para os oitavos de final da Champions, aceitou conversar com O JOGO.

Embora perspetive um jogo grande e equilibrado, o "Harry Potter" torce por um triunfo da equipa de Sérgio Conceição. "No FC Porto ninguém se sente inferior a ninguém nem se vira a cara à luta", diz. E é baseado nesta convicção que acredita no sucesso na eliminatória. O ambiente no San Siro, garante, não será problema para jogadores tão experientes como os portistas.