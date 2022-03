FC Porto nunca tinha triunfado tão pouco em pelo menos 10 jogos europeus

Redação com Lusa

"Dragões" conseguiram duas vitórias, o mínimo da sua história em temporadas em que disputou pelo menos 10 jogos.

O FC Porto finalizou esta quinta-feira a sua participação nas competições europeias de 2021/22 com apenas duas vitórias, o mínimo da sua história em temporadas em que disputou pelo menos 10 encontros.

Depois de cair da Liga dos Campeões, ao ser terceiro classificado do Grupo B, atrás de Liverpool e Atlético de Madrid, e à frente de Milan, o conjunto de Sérgio Conceição disse esta quinta-feira adeus à Liga Europa, nos oitavos de final.

Um empate a um golo no reduto dos franceses do Lyon, onde apresentou um onze com muitos habituais suplentes, foi insuficiente para atingir os "quartos" da segunda prova da UEFA, após o desaire caseiro por 1-0 sofrido na semana transata.

Na Champions, o FC Porto somou uma vitória, na receção ao Milan (1-0), dois empates e três derrotas, e, na Liga Europa, adicionou mais um triunfo (2-1 à Lázio, na primeira mão do "play-off" de acesso aos oitavos), dois empates e uma derrota.

O saldo total em 2021/22 é, assim, de duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas, em 10 jogos.

Nas anteriores 15 temporadas em que tinha disputado um mínimo de 10 encontros, o FC Porto nunca se tinha ficado pelos dois triunfos, sendo que o mínimo estava em três, averbados na época 2013/14, num total de 12 jogos.

Em 2000/01 (12 jogos), 2008/09 (10), 2016/17 (10) e 2019/20 (10) somou quatro triunfos, e, em 1992/93 (10) e 1993/94 (11) chegou aos cinco, menos um do que os seis averbados em 2001/02 (16), 2018/19 (10) e na época passada (10).

O recorde são as 14 vitórias de 2010/11 (17 jogos), rumo à vitória na Liga Europa, seguidas, a grande distância, pelas oito de 2002/03 (13) e 2014/15 (12) e as sete de 1999/00 (14) e 2003/04 (14), a época do segundo título europeu.