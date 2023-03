FC Porto presente nos grandes momentos da carreira de Zaniolo

Avançado escolhe três jogos que nunca mais esqueceu

O italiano Nicoló Zaniolo, que se transferiu da Roma para o Galatasaray em fevereiro, disse que uma das suas melhores exibições de sempre teve lugar frente ao FC Porto, num duelo entre a equipa italiana e os dragões, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões de 2018/19.

Questionado por um jornalista da "Gazzetta dello Sport" em relação ao nome Feyenoord, que calhou em sorte aos romanos para a próxima ronda da Liga Europa e, ao mesmo foi a equipa dos Países Baixos batida pela Roma na final da Conference League da época passada, Zaniolo respondeu: "Vem-me à memória aquela que, provavelmente, foi a noite mais bela da minha vida futebolística [a do triunfo na Conference], juntamente com aquela contra o FC Porto, em que fiz um bis para a Champions, e também com o meu jogo de estreia na seleção italiana [em março de 2019, num triunfo por 2-0 frente à Finlândia]. Mas ter marcado o golo decisivo contra o Feyenoord fez-me sentir essa conquista da Conference muito minha", afirmou.

Nesse confronto entre italianos e portistas, os azuis e brancos foram mais fortes, vencendo por 3-1 na segunda mão (após prolongamento), depois de terem perdido por 2-1 em Roma.