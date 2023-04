FC Porto no top 10 das equipas com mais penáltis a favor

A classificação dos 10 clubes com mais penáltis foi revelada esta quinta-feira

As contas são do CIES - Observatório do Futebol: desde 2020, o FC Porto beneficiou de 41 penáltis, o que coloca o clube azul e branco no quarto lugar, lado a lado com o Fenerbahçe, clube da liga turca que é atualmente treinado por Jorge Jesus.

A classificação dos 10 clubes com mais penáltis foi revelada esta quinta-feira, sendo liderada pelo Herediano, da Costa Rica, com 45 penáltis, seguidos de Hadjut Split (Croácia), com 43, o mesmo número atribuído ao Zamalek, do Egito. Aliás, a liga egípcia lidera a lista dos campeonatos com mais penáltis. A análise inclui 75 Ligas mundiais.